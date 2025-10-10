"Antalya Altın Portakal Sinema Tırı" ilçelerde sinemaseverlerle buluşacak

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 24 Ekim-2 Kasım'da gerçekleştirilecek festivalin hazırlıkları sürüyor.

Bu yıl 62'ncisi düzenlenecek "Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali" için hazırlanan sinema tırı, ilçelerde sinemaseverlerle buluşacak.

