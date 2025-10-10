"Antalya Altın Portakal Sinema Tırı" ilçelerde sinemaseverlerle buluşacak
Bu yıl 62'ncisi düzenlenecek "Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali" için hazırlanan sinema tırı, ilçelerde sinemaseverlerle buluşacak.
Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 24 Ekim-2 Kasım'da gerçekleştirilecek festivalin hazırlıkları sürüyor.
Festival, "Gezen Sinema" etkinlikleriyle başlayacak. Nadim Güç'ün yönettiği "Mukadderat", Hakan Algül'ün yönetmenliğini üstlendiği "Tur Rehberi" ve Bedran Güzel'in yönettiği "Kardeş Takımı 2" filmleri, 16 Ekim-23 Ekim'de 16 ilçede gösterilecek.
Filmler, Akseki, Alanya, Aksu, Demre, Döşemealtı, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Kaş, Kepez, Kemer, Korkuteli, Kumluca, Konyaaltı, Manavgat ve Serik ilçelerinde sinemaseverlerle buluşacak.
