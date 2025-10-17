Antalya'da Zeytinköy bölgesine "yüz tanıma kameraları" ile takip

Yeşildere bölgesine yolcu taşıyan ticari araçları da sıkı denetime alan ekipler, eksik veya usulsüzlük tespit edilen sürücülere idari cezalar uygulanacak.

Polis ekipleri, bu sistemlerden elde edilen verilerle kimlik analizi yaparak, uyuşturucu kullanıcısı ve satıcısı olduğu belirlenen kişiler hakkında çalışma yürütülecek.

Zeykinköy'ün farklı noktalarına yerleştirilen yüz tanıma kameraları sayesinde uyuşturucu temini amacıyla bölgeye gelen kişiler tespit edilecek.

İl Emniyet Müdürlüğünün çalışmasıyla, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde "Zeytinköy" olarak bilinen bölgede uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına yönelik kapsamlı takip sistemi devreye girdi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde "yüz tanıma kameraları" ile takip sistemi devreye alındı.

