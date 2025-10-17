Antalya'da yangın çıkan evdeki muhabbet kuşu kurtarıldı
Antalya'nın Serik ilçesinde, yangın çıkan evdeki muhabbet kuşu itfaiye ekibince kurtarıldı.
Kökez Mahallesi'ndeki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangına müdahale sırasında, evdeki muhabbet kuşu dumandan etkilenmemesi için itfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkarıldı.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
