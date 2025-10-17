Antalya'da yangın çıkan evdeki muhabbet kuşu kurtarıldı

Yangına müdahale sırasında, evdeki muhabbet kuşu dumandan etkilenmemesi için itfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkarıldı.

Kökez Mahallesi'ndeki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.