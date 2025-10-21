Serik'te 3 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Serik ilçesinde 3 katlı bir apartmanın son katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Belek Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki 3 katlı bir apartmanın 3’üncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Apartmanda oturan 6 kişi kendi imkanlarıyla yaşlı 2 kişi de polis yardımıyla binadan çıkartıldı.
Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alınan yangında, evde hasar oluştu.
Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.
