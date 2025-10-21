Habertürk
Habertürk
        Serik'te 3 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü

        Serik'te 3 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Serik ilçesinde 3 katlı bir apartmanın son katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 18:28 Güncelleme: 21.10.2025 - 18:28
        Serik'te 3 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü
        Antalya’nın Serik ilçesinde 3 katlı bir apartmanın son katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Belek Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki 3 katlı bir apartmanın 3’üncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Apartmanda oturan 6 kişi kendi imkanlarıyla yaşlı 2 kişi de polis yardımıyla binadan çıkartıldı.

        Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alınan yangında, evde hasar oluştu.

        Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

