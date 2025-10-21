Serik'te 3 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü

Apartmanda oturan 6 kişi kendi imkanlarıyla yaşlı 2 kişi de polis yardımıyla binadan çıkartıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Belek Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki 3 katlı bir apartmanın 3’üncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

