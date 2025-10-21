AK Parti Antalya İl Başkanı Çetin, MÜSİAD'I ziyaret etti

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'ni (MÜSİAD) ziyaret etti.

Ziyarette, Antalya'da devam eden sağlık yatırımları, yeni projeler ve iş dünyasının gündemindeki ekonomik gelişmeler ele alındı.

Çetin, burada yaptığı konuşmada, Atatürk Devlet Hastanesi binasının yıkılacağını, yerine yapılacak 300 yataklı yeni hastane sürecinin başladığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hastanenin yapım sözleşmesinin onaylandığını belirten Çetin, proje çizimlerinin hazırlandığını, süreç tamamlandıktan sonra hastane yapım ihalesine çıkılacağını kaydetti.

Binanın çürük raporlarının mevcut olduğunu ve hizmet vermeye devam etmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Çetin, sağlık çalışanlarının ve vatandaşların mağdur olmaması için gerekli planlamaların yapıldığını ifade etti.

MÜSİAD Antalya Başkanı Yusuf Akgül de Antalya ekonomisinin ve kent dinamiklerinin her geçen gün güçlendiğine işaret ederek, ""MÜSİAD olarak sadece iş dünyasının değil, toplumun her kesiminin gelişimi için katkı sunmaya çalışıyoruz. Sağlık yatırımları da bu anlamda çok önemli. Sağlıklı bireyler, güçlü bir ekonomi demektir." diye konuştu.