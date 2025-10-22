Antalya'da "Türkiye'de Coğrafi İşaretlerin Sürdürülebilirliği Çalıştayı" düzenlendi

Antalya'da "Türkiye'de Coğrafi İşaretlerin Sürdürülebilirliği Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Çalıştay, Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, BM Gıda ve Tarım Örgütü, Türk Patent ve Marka Kurumu, Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜciTA) ve Antalya Ticaret Borsası (ATB) işbirliğiyle ATB Toplantı Salonu'nda düzenlendi.

Vali Hulusi Şahin, çalıştayın açılışında, özel bir coğrafyaya sahip olduklarını ve bölgede coğrafi işaretlerin hedef kitlesi olan butik ve özel ürünler yetiştirildiğini söyledi.

Ürünleri işleyerek eşsiz bir gastronomi mirası ortaya çıkardıklarını ifade eden Şahin, çalışmalar sonucunda coğrafi işaretli ürün sayısını yaklaşık on katına çıkardıklarını belirtti.

Coğrafi işaretli ürünlerin yalnızca tescil aşamasını değil ekonomik ve pazarlama boyutunun da iyi planlanması gerektiğini vurgulayan Şahin, dünyanın kaliteli gıdaya olan ihtiyacının her geçen gün arttığını, coğrafi işaret ve tedarik zinciri sistemini yapılandırmanın önem taşıdığını kaydetti.