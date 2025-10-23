Antalya'da baraj gölünde kaybolan turist aranıyor

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Oymapınar Baraj Gölü'nde gezi teknesiyle katıldığı turda yüzmek için suya girip kaybolan İrlandalı turist için arama çalışması başlatıldı.

Alanya'da tatil yapan Antony Dmien Smith (40) kız arkadaşıyla tekne turuna katılmak amacıyla Manavgat'taki Oymapınar Barajı'na geldi.

Dün öğle saatlerinde gezi teknesiyle baraj gölünün karşı kıyısındaki koya geçen İrlandalı turist, yüzmek için suya girdi. Smith sudan çıkmayınca, kız arkadaşı ve diğer turistler tekne kaptanına haber verdi.

Kaptanın durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD, Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekipleri ile Side Su Altı Arama Kurtarma gönüllüleri sevk edildi.

Su altı arama kurtarma ekipleri, turistin kız arkadaşının gösterdiği yerdeki yaptıkları dalıştan sonuç alamadı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.