Antalya'da üreticilere ceviz soyma makinesi desteği verildi
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından ceviz hasadının başlamasıyla talepte bulunan mahallere ceviz soyma makinesi gönderildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Korkuteli Sülekler Mahallesi'nde muhtara teslim edilen ceviz soyma makinesini üreticiler kullanmaya başladı.
Cevizleri kısa sürede kabuğundan ayırarak iş yükünü kolaylaştıran makine, saatte yaklaşık yarım ton cevizi işleyebiliyor.
Sülekler Mahalle Muhtarı Mehmet Özkan, kabuklardan cevizleri ayırmanın uzun ve zorlu işlem olduğunu belirtti.
Makinenin bir çuval cevizi 10 dakikada temizleyerek hazır hale getirdiğini kaydeden Özkan, belediye ekiplerine teşekkür etti.
Çiftçi Akif Özlü de cevizin yeşil kabuğunun elle ayrılmasının zahmetli olduğunu, makinenin bu işlemi hemen yaptığını ifade etti.
