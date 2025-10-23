Antalya'da üreticilere ceviz soyma makinesi desteği verildi

Çiftçi Akif Özlü de cevizin yeşil kabuğunun elle ayrılmasının zahmetli olduğunu, makinenin bu işlemi hemen yaptığını ifade etti.

Makinenin bir çuval cevizi 10 dakikada temizleyerek hazır hale getirdiğini kaydeden Özkan, belediye ekiplerine teşekkür etti.

Sülekler Mahalle Muhtarı Mehmet Özkan, kabuklardan cevizleri ayırmanın uzun ve zorlu işlem olduğunu belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Korkuteli Sülekler Mahallesi'nde muhtara teslim edilen ceviz soyma makinesini üreticiler kullanmaya başladı.

