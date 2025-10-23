Antalya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kökez Mahallesi'nde sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 07 ACP 47 plakalı otomobil ile 07 YSS 89 plakalı otomobil çarpıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.