        Antalya Haberleri

        Antalya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        23.10.2025 - 23:28
        Antalya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Antalya’nın Serik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kökez Mahallesi'nde sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 07 ACP 47 plakalı otomobil ile 07 YSS 89 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada otomobil sürücüleri yaralandı.

        Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

