        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Başakşehir'i ağırlayacak

        Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın RAMS Başakşehir ile mücadele edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 09:31 Güncelleme: 25.10.2025 - 09:31
        Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Başakşehir'i ağırlayacak
        Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın RAMS Başakşehir ile mücadele edecek.

        Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 14.30'da başlayacak maçı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

        Erdoğan Yeşilyurt'un sakatlığının devam ettiği Akdeniz temsilcisinde, sakatlık sürecini yeni atlatan Veysel Sarı ve Bahadır Öztürk'ün karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

        Ligin geri kalan bölümünde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlılar, 10 puan topladı.

        RAMS Başakşehir'in ise 7 puanı bulunuyor.

        Son üç haftada hanesine puan yazdıramayan Antalyaspor, RAMS Başakşehir müsabakasında bu duruma son vermeyi hedefliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

