Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Başakşehir'i ağırlayacak

Son üç haftada hanesine puan yazdıramayan Antalyaspor, RAMS Başakşehir müsabakasında bu duruma son vermeyi hedefliyor.

Erdoğan Yeşilyurt'un sakatlığının devam ettiği Akdeniz temsilcisinde, sakatlık sürecini yeni atlatan Veysel Sarı ve Bahadır Öztürk'ün karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın RAMS Başakşehir ile mücadele edecek.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.