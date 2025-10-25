Antalya'da doktorlar mezun oldukları üniversitede 25 yıl sonra yeniden buluştu

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2000 yılında mezun olan doktorlar, 25 yıl sonra aynı fakültede bir araya gelerek yeniden cübbe giydi.

Üniversiteden mezun olduktan sonra Türkiye'nin farklı illeri ile çeşitli ülkelerde görev yapan doktorlar, fakültenin dekanlık binasında düzenlenen "Mezuniyet Toplantısı"na katıldı.

Yıllar sonra birbirlerine sarılarak hasret gideren doktorlar, ülkenin tecrübeli doktorları olarak eğitim gördükleri sıralara oturdu. Öğrencilik yıllarında eğitim aldıkları hocalar da etkinliğe katılarak, doktorluk yapan öğrencileriyle eskiyi yad etti.

"Nostalji" dersinin ardından öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tecrübelerini ve anılarını paylaşan doktorlar, derslerine giren hocalarına plaket ve çiçek verdi.

Prof. Dr. Recai Tuncer, Prof. Dr. Tiraje Tuncer, Prof. Dr. Gültekin Süleymanlar, Prof. Dr. İnci Süleymanlar, Prof. Dr. Mehmet Aktekin ve Prof. Dr. Levent Dönmez'in ardından tüm mezunlar duygularını paylaştı. Doktorların öğrencilik yıllarına ait fotoğraflarının paylaşıldığı törende, duygusal anlar da yaşandı. Eski mezunlar, tekrar cübbe giyerek koridorlarda fotoğraf çektirdi.