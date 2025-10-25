Genç erkeklerde de bireysel yarışan Arthur Baigidin 51 dakika 35 saniyeyle birinciliği, Macaristan'dan Konrad Szekely 51 dakika 40 saniyeyle ikinciliği, İrlanda'dan Senan McDonnell 51 dakika 43 saniyeyle üçüncülüğü elde etti.

Genç kadınlarda ise bireysel yarışan Sofia Tikhonova 56 dakika 16 saniye ile birinci, Viktoriia Shutova 56 dakika 41 saniyeyle ikinci, Macaristan'dan Dora Pusztai 56 dakika 44 saniyeyle üçüncü sırada yer aldı.

Elit erkekler kategorisinde Fransa'dan Louis Vitiello 47 dakika 58 saniyeyle birinciliği, Danimarka'dan Andreas Nikolajsen 47 dakika 59 saniyeyle ikinciliği, Fransa'dan Pablo Isotton 48 dakika 16 saniye ile üçüncülüğü elde etti.

Dünyanın en uzun soluklu yarışlarından biri olma özelliğini taşıyan 34. Alanya Triatlon Yarışları kapsamında 2025 Avrupa Triatlon Kupası, Galip Dere Plajı'nda start aldı.

Türkiye Triatlon Federasyonu ile Alanya Belediyesinin iş birliğinde düzenlenen 34. Alanya Triatlon Yarışları, devam ediyor.

