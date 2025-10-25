34. Alanya Triatlon Yarışları devam ediyor
Türkiye Triatlon Federasyonu ile Alanya Belediyesinin iş birliğinde düzenlenen 34. Alanya Triatlon Yarışları, devam ediyor.
Dünyanın en uzun soluklu yarışlarından biri olma özelliğini taşıyan 34. Alanya Triatlon Yarışları kapsamında 2025 Avrupa Triatlon Kupası, Galip Dere Plajı'nda start aldı.
34 ülkeden 242 sporcunun katıldığı Avrupa Triatlon Kupası'nda sporcular, 750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet ve 5 kilometre koşu etaplarını tamamladı.
Yarış sonunda elit kadınlar kategorisinde 54 dakika 9 saniyeyle Fransa'dan Manon Laporte birinci, 54 dakika 11 saniyeyle Fransa'dan Mathilde Gautier ikinci, 54 dakika 28 saniyeyle İspanya'dan Ana Carballo Gomez üçüncü oldu.
Elit erkekler kategorisinde Fransa'dan Louis Vitiello 47 dakika 58 saniyeyle birinciliği, Danimarka'dan Andreas Nikolajsen 47 dakika 59 saniyeyle ikinciliği, Fransa'dan Pablo Isotton 48 dakika 16 saniye ile üçüncülüğü elde etti.
Genç kadınlarda ise bireysel yarışan Sofia Tikhonova 56 dakika 16 saniye ile birinci, Viktoriia Shutova 56 dakika 41 saniyeyle ikinci, Macaristan'dan Dora Pusztai 56 dakika 44 saniyeyle üçüncü sırada yer aldı.
Genç erkeklerde de bireysel yarışan Arthur Baigidin 51 dakika 35 saniyeyle birinciliği, Macaristan'dan Konrad Szekely 51 dakika 40 saniyeyle ikinciliği, İrlanda'dan Senan McDonnell 51 dakika 43 saniyeyle üçüncülüğü elde etti.
Yarış sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara ödülleri, belediye ve federasyon yetkililerince verildi. Yarın sona erecek programda Paratriatlon Dünya Kupası yarışları gerçekleştirilecek.
