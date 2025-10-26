Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Sahibinden Rahmet" filmi gösterildi

Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan "Sahibinden Rahmet" filminin gösterimi yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen festival, film gösterimleri, söyleşi ve oturumlarla devam ediyor.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışan, yönetmenliğini Emre Sert ile Gözde Yetişkin'in yaptığı ve Aslı İnandık, Cem Yiğit Üzümoğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Sarp Akkaya, Ozan Çelik'in rol aldığı filmin gösterimi sonrası söyleşisi gerçekleştirildi.

Yönetmen Emre Sert, filmi çekerken sıkıcı, seyirciyi korkutan bir tarzda olmaması için özen gösterdiklerini söyledi.

Filmi Gözde Yetişkin ile çektiklerini anımsatan Sert, kadın gözüyle de filme farklı bir yorum kattıklarını ifade etti.

Yetişkin de radyoda yayınlanan bir haberinden esinlenerek filmi çektiklerini söyledi. Haberde de köylülerin meteor taşı buldukları belirtildiğini anlatan Yetişkin, filmi komedi başlayıp drama doğru bitirdiklerini kaydetti.