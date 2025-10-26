34. Uluslararası Alanya Triatlon Yarışları sona erdi

Türkiye Triatlon Federasyonu ile Alanya Belediyesinin organizasyonunda düzenlenen 34. Alanya Triatlon Yarışları sona erdi.

Galip Dere Plajı'nda devam eden organizasyonun son gününde Yaş Grupları Türkiye Finali ve Paratriatlon Dünya Kupası yarışları yapıldı.

Yaş gruplarında sporcular 1500 metre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koşu parkurlarını geçerken Paratriatlon Dünya Kupası'nda ise 750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet ve 5 kilometre koşu etaplarını tamamladı.

6 kategoride yapılan yarışlarda erkeklerde "PTWC" kategorisinde bireysel yarışan Semen Radaev, PTS2'de Japonya'dan Kenshiro Nakayama, PTS3'te İtalya'dan Fabrizio Suarato, PTS4'te Fransa'dan Gregoire Berthon, PTS5'te bireysel yarışmacı Aleksandr Konyshev ve PTVI'de Polonya'dan Lukasz Wietecki birinci oldu.

Kadınlarda ise PTS2'de Belçika'dan Gitte Welslau, PTS3'te İtalya'dan Serena Banzato, PTS4'te Kübra Dere, PTS5'te Birleşik Krallık'tan Lauren Steadman ve PTVI'da Fransa'dan Fanny Bourdelas birinciliği kazandı.

Yaş Grupları Türkiye finalinde ise erkekler yaş grubunda 20-24’te Arif Onur Saka, 25-29'da Doğukan Bayramoğlu, 30-34'te Aleksandr Variukhin, 35-39'da Barış İlhan, 40-44'te Alper Deniz 45-49'da Harun Arman, 50-54'te Ahmet Melih Yavaş, 55-59'da Murat Kırdı, 60-64'te Mehmet Akarcalı, 65-69'da Nihat Topuz, 70-74'te Fikret Akay, 75-79'da Werner Ammann birinciliği elde etti.