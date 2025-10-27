Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Manavgat'ta evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 10:12 Güncelleme: 27.10.2025 - 10:12
        Yukarı Hisar Mahallesi 7038. Sokak’ta bulunan bir apartmanın 3. katındaki N.D'ye ait dairede çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

        Dumandan etkilenen ev sahibi N.D. sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

        Polis, yangının çıkış nedenini tespit edebilmek için inceleme yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

