Serik'te protez tırnak kursu açıldı

Serik Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İbrahim Türkmen, kurs merkezini ziyaret ederek yürütülen eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldı ve kursiyerlere başarılar diledi.

Orta Mahalle 9 Mart Parkı içerisinde bulunan binada açılan ve güzellik alanında yeni bir eğitim fırsatının sunulduğu kurs kapsamında usta öğretici Ebru Çolak tarafından kursiyerlere, protez tırnak yapımı, tırnak süsleme, manikür, kuru manikür ve manikür-pedikür uygulamaları üzerine eğitim veriliyor.

