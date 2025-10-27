Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şubesi ile Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 1 kilo 230 gram metamfetamin, 4 bin 500 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.