Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 12:46 Güncelleme: 27.10.2025 - 12:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şubesi ile Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 1 kilo 230 gram metamfetamin, 4 bin 500 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Bisikletiyle ölüme uçmuştu! Bilirkişi: Fren sisteminde işlem yapılmış!
        Bisikletiyle ölüme uçmuştu! Bilirkişi: Fren sisteminde işlem yapılmış!
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Topkapı Sarayı'nın gizli geçidi: Kedi kapısı
        Topkapı Sarayı'nın gizli geçidi: Kedi kapısı
        Yakılmış ceset anahtardan tespit edildi!
        Yakılmış ceset anahtardan tespit edildi!
        MHP sundu: Yabancı dijital platformlara vergi artırılıyor
        MHP sundu: Yabancı dijital platformlara vergi artırılıyor
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Hilal 22 yaşındaydı... Mezuniyet sevinci yarım kaldı!
        Hilal 22 yaşındaydı... Mezuniyet sevinci yarım kaldı!
        "Bana göz kırptı"
        "Bana göz kırptı"
        Arjantin'deki seçimleri Milei'nin partisi kazandı
        Arjantin'deki seçimleri Milei'nin partisi kazandı
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        "İlişki yaşamadım"
        "İlişki yaşamadım"
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Ne yaptın kaptan? Ehliyetine el konuldu!
        Ne yaptın kaptan? Ehliyetine el konuldu!
        "Yanlış anlayanlar var"
        "Yanlış anlayanlar var"
        Sayıları sadece 358 bin
        Sayıları sadece 358 bin
        Kimler geldi, kimler geçti!
        Kimler geldi, kimler geçti!

        Benzer Haberler

        Serik'te protez tırnak kursu açıldı
        Serik'te protez tırnak kursu açıldı
        İzleyicisine 1 milyon TL ödül verecek 'Bağlantı Hatası' seyirciyle buluştu
        İzleyicisine 1 milyon TL ödül verecek 'Bağlantı Hatası' seyirciyle buluştu
        Bakan Bak: Türkiye Yüzyılı, gençlerin yüzyılı olacak
        Bakan Bak: Türkiye Yüzyılı, gençlerin yüzyılı olacak
        Uluslararası Alanya Triatlonu tamamlandı
        Uluslararası Alanya Triatlonu tamamlandı
        Alanya'ya "Emerald Azzurra" gemisiyle 91 turist geldi
        Alanya'ya "Emerald Azzurra" gemisiyle 91 turist geldi
        Tiyatrodan beyaz perdeye uzanan 'Barselo' Altın Portakal'da izleyiciyle bul...
        Tiyatrodan beyaz perdeye uzanan 'Barselo' Altın Portakal'da izleyiciyle bul...