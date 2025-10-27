Akdeniz Üniversitesi Meme Sağlığı ve Hastalıkları Merkezi binlerce kadına umut oldu

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne yaklaşık 1,5 yıl önce kazandırılan Meme Sağlığı ve Hastalıkları Merkezi ile tanı ve tedavi sürecinin hızla gerçekleştirildiğini ve bu sayede binlerce hastanın hayata tutunmasının sağlandığını söyledi.

Özkan, "Dünya Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında Meme Sağlığı ve Hastalıkları Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, üniversitede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Türkiye'de devlet üniversiteleri arasında ilk olan Meme Sağlığı ve Hastalıkları Merkezi'ni Akdeniz Üniversitesine kazandırdıklarını belirten Özkan, bu merkezi kurarken meme kanserinde farkındalık oluşturmayı, hastalara konforlu bir tedavi süreci sunmayı ve toplanan verileri verimli kullanmayı hedeflediklerini söyledi.

Bu 3 hedefe de ulaştıklarını aktaran Özkan, şöyle devam etti:

"Kadınlarımızın ve bölge halkımızın sağlık hakkını güçlendirmek üzere bu merkezi hayata geçirdik. Henüz 1,5 yıl geçti ama bu kısa sürede merkezimiz binlerce kadına umut oldu, erken tanı koydu, hayatlara dokundu. Kurulduğu günden bu yana 22 bin 943 hastaya poliklinik hizmeti verildi, 302 hastamıza meme cerrahisi uygulandı. Sadece son bir yılda 16 bin 378 hastamıza hizmet verildi. Bu süreçte 7 bin 580 mamografi, 11 bin 664 meme ultrasonu ve 750 biyopsi ile işaretleme işlemi gerçekleştirildi. Bu rakamlar oldukça önemli."

Prof. Dr. Özkan, merkezde devlet kurumları arasında bir ilki daha gerçekleştirerek vakum biyopsi uygulamasını da başlattıklarını ve yöntemin memedeki şüpheli dokulardan örnek alınmasını sağlayan gelişmiş bir biyopsi tekniği olduğunu bildirdi. Merkezde, hastaların vakit kaybetmeden tek çatı altında bütüncül bir hizmet alabildiklerine işaret eden Özkan, muayene, görüntüleme, cerrahi, onkoloji ve radyoloji gibi tüm tedavi sürecini çok hızlı gerçekleştirebildiklerini vurguladı. Erken tanının da önemine dikkati çeken Özkan, "Erken tanı ile hastayı yüzde 90 hayatta tutabiliyoruz. Erken tanıyla önce hayatınızı, sonra memenizi koruyabilirsiniz." dedi. - "Merkezde meme koruyucu ameliyatlar yapılıyor" Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cumhur Arıcı ise merkeze hasta geldiğinde bir hafta içinde teşhisini koyup, tedavi sürecine başlayabildiklerini ve bu durumun hastanın sağlığına kavuşmasında etken rol oynadığını söyledi. Ayrıca merkezde meme koruyucu ameliyatlar yapabildiklerini aktaran Arıcı, memeyi almadan hastayı sağlığına kavuşturabildiklerini kaydetti.