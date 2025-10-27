Habertürk
        Antalya'da falezlerden düşen kişi öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 13:58 Güncelleme: 27.10.2025 - 13:58
        Antalya'da falezlerden düşen kişi öldü
        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden kayalıklara düşen kişi hayatını kaybetti.

        Fener Mahallesi'ndeki falezlerin alt kısmındaki kayalıkta bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibince hayatını kaybettiği belirlenen kişinin üzerinden Sami K'ye (44) ait kimlik çıktı. İtfaiye ekipleri falezlerden inerek sedyeye aldıkları cenazeyi, halatlar yardımıyla yukarıya çıkardı.

        Polisin incelemesinin ardından cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

