İç pazarda kruvaziyer turizme ilgi artıyor

"Yüzen oteller" olarak nitelendirilen lüks gemilerle farklı ülkelere ve destinasyonlara yapılan tatil, yerli turistin de ilgisi çekmeye başladı.

Türkiye'nin önde gelen ticari yük ve kruvaziyer limanı QTerminals Antalya, bu yıl 9 ayda 12 lüks gemiyle gelen yaklaşık 10 bin turisti konuk etti. Ağırlıklı olarak yabancı turistin tercih ettiği kruvaziyer tatili, iç pazarda da ilgi çekiyor.

ATG Hotels Satış-Pazarlama Koordinatörü ve Selectum Blu Cruises Genel Müdürü Nilda Türe, AA muhabirine, bu yıl keyifli bir sezon geçirdiklerini, gelecek yıl içinde de aynı beklentiler içinde olduklarını söyledi.

Türkiye'nin kruvaziyerle son yıllarda önemli sayıda yabancı turist ağırladığını dile getiren Türe, kruvaziyerin iç pazarda çok bilinen bir tatil şekli olmadığını ancak gelişme kaydettiğini ifade etti.

Her geçen yıl yerli turistin de kruvaziyere ilgisinin arttığını ifade eden Türe, "Bavulu hiç açıp, toplamadan 3-4 şehir, ülke gezebiliyorsunuz. Herkesin yaşaması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'de de bu mümkün. Sektörde birkaç firma var, çok uygun fiyatla misafirlere bu imkanı sunuyoruz. Her gün başka bir adada, başka bir şehirde uyanmak ve otel konforunda, güzel bir deneyim." dedi.