        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da Uluslararası Meze Festivali düzenlendi

        Antalya'da düzenlenen 7. Uluslararası Meze Festivali'nde, meze çeşitleri katılımcıların beğenisine sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 15:23 Güncelleme: 28.10.2025 - 15:23
        Akra Antalya ev sahipliğinde gerçekleşen festivale, Türkiye'deki restoranların yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İspanya, Yunanistan ve Viyana'daki restoranlardan gelen şefler katıldı.

        Festivalde şefler en sevilen mezeleri ziyaretçiler için hazırladı.

        Etkinlik gastronomi alanında büyük önem taşıyan meze kültürünün tüm inceliklerini yerli ve global ölçekte gözler önüne serdi.

        Festival kapsamında gerçekleşen gastronomi sohbetleri davetlilerden ilgi gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

