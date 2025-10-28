Antalya'da Uluslararası Meze Festivali düzenlendi
Antalya'da düzenlenen 7. Uluslararası Meze Festivali'nde, meze çeşitleri katılımcıların beğenisine sunuldu.
Akra Antalya ev sahipliğinde gerçekleşen festivale, Türkiye'deki restoranların yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İspanya, Yunanistan ve Viyana'daki restoranlardan gelen şefler katıldı.
Festivalde şefler en sevilen mezeleri ziyaretçiler için hazırladı.
Etkinlik gastronomi alanında büyük önem taşıyan meze kültürünün tüm inceliklerini yerli ve global ölçekte gözler önüne serdi.
Festival kapsamında gerçekleşen gastronomi sohbetleri davetlilerden ilgi gördü.
