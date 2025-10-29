Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Kumluca'da "Cumhuriyet'in Zeybekleri" etkinliği gerçekleştirildi

        Türkiye Cumhuriyet'inin kuruluşunun 102. yılı kutlamaları kapsamında Kumluca'da "Cumhuriyet'in Zeybekleri" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 09:15 Güncelleme: 29.10.2025 - 09:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kumluca'da "Cumhuriyet'in Zeybekleri" etkinliği gerçekleştirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Cumhuriyet'inin kuruluşunun 102. yılı kutlamaları kapsamında Kumluca'da "Cumhuriyet'in Zeybekleri" etkinliği düzenlendi.

        Kumluca Belediyesi Türk Halk Müziği grubu ile Avşar Kültür Sanat işbirliğinde gerçekleştirilen program, Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde yapıldı.

        Etkinlikte milli mücadelenin ruhunu yansıtan halk oyunları sahnelendi.

        Geceye Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu ve vatandaşlar katıldı.

        Avcıoğlu, zeybeğin milli mücadelenin sembollerinden biri olduğunu belirterek, bu kültürün yaşatılması ve bugünlere taşınmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Zeybeğin Cumhuriyet'in ruhu olduğunu ifade eden Avcıoğlu, "Zeybek yalnızca bir halk oyunu değil, Anadolu insanının direncinin ve özgürlük tutkusunun ifadesidir. Zeybek, Cumhuriyet'in ruhudur. Cumhuriyet'in kendisidir." dedi.

        Gecede, Kumluca Belediyesi Türk Halk Müziği grubu ve Avşar Kültür Sanat ekibi, Türk Halk Müziği ezgileri eşliğinde zeybeklerle Cumhuriyet'in destanını anlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Müjdeler var
        Müjdeler var
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kritik uyarı!
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kritik uyarı!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        Netanyahu Gazze'ye saldırı emri verdi
        Netanyahu Gazze'ye saldırı emri verdi
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Kışın telefonun pili neden dayanmıyor?
        Kışın telefonun pili neden dayanmıyor?
        Icardi'nin menajerinden G.Saray'a rest!
        Icardi'nin menajerinden G.Saray'a rest!
        Altın zirveden neden düştü?
        Altın zirveden neden düştü?
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Anguissa yarışı!
        Anguissa yarışı!
        Bahis oynayan hakemler açıklandı!
        Bahis oynayan hakemler açıklandı!
        Sinvar'ın son görüntüleri
        Sinvar'ın son görüntüleri
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu

        Benzer Haberler

        ANTİAD üyeleri Cumhuriyet balosunda buluştu
        ANTİAD üyeleri Cumhuriyet balosunda buluştu
        Altın Portakal Film Festivali'nde "Aldığımız Nefes" ve "Tavşan İmparatorluğ...
        Altın Portakal Film Festivali'nde "Aldığımız Nefes" ve "Tavşan İmparatorluğ...
        Dalgaların yükselmesiyle mağara 6 saat mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
        Dalgaların yükselmesiyle mağara 6 saat mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
        Antalya'da sağanak ve dolu hayatı felç etti (2)
        Antalya'da sağanak ve dolu hayatı felç etti (2)
        Antalya'da kürek sörfüyle açıldıkları denizde mahsur kalan 2 kişi kurtarıld...
        Antalya'da kürek sörfüyle açıldıkları denizde mahsur kalan 2 kişi kurtarıld...
        Antalya'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi
        Antalya'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi