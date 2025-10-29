Olimpos'ta Kaya Tırmanışı Şenliği düzenlendi

Güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını aktaran Altuntaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı da coşkulu bir şekilde kutladıklarını kaydetti.

TODOSK kulübü Başkanı Hasan Altuntaş, Olimpos'un Türkiye'nin en iyi kaya tırmanışı ve doğa sporları rotaları aralarında yer aldığını söyledi.

Sporcular Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla kaya tırmanışı yaptı.

