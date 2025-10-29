Bakan Ersoy, Antalyaspor Başkanı Perçin'i kabul etti

Perçin'in kırmızı-beyazlı kulübe ve Antalya'ya desteklerinden dolayı bakan Ersoy'a teşekkürlerini sunduğu aktarıldı.

Kulübün açıklamasında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu dolayısıyla Ankara'ya giden Perçin'in, bakan Ersoy ile bir araya geldiği belirtildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin'i makamında kabul etti.

