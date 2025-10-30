Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da düzenlenecek iki fuar otel ekipmanları ve gıda sektörlerini ağırlayacak

        Antalya'da düzenlenen "36. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı (Anfaş Hotel Equipment)" ile "32. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı (Anfaş Food Product)", 6 Ocak'ta kapılarını açacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 11:12 Güncelleme: 30.10.2025 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da düzenlenecek iki fuar otel ekipmanları ve gıda sektörlerini ağırlayacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'da düzenlenen "36. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı (Anfaş Hotel Equipment)" ile "32. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı (Anfaş Food Product)", 6 Ocak'ta kapılarını açacak.

        Fuarlar, Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ (ANFAŞ) ev sahipliğinde, TT Global Fuarcılık işbirliğiyle ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde 6-9 Ocak'ta sektör profesyonellerini ağırlayacak.

        Türkiye'nin köklü iki ihtisas fuarı, konaklama ve ağırlama ekipmanları sektörü ile gıda ve içecek sektörlerinin tedarik zincirini ortak platformda buluşturacak.

        Otel, restoran, kafe, zincir market ve catering profesyonelleri, misafir deneyimini oluşturan unsurları aynı çatı altında keşfetme imkanı yakalayacak. Endüstriyel mutfak ve konaklama ekipmanlarından iç tasarım çözümlerine, gıda ve içecek ürünlerinden soğuk zincir, lojistik ve ambalaj teknolojilerine uzanan kapsamlı ürün ve hizmet ekosistemi, dört gün boyunca ziyaretçilerle buluşacak.

        Organizasyonla ulusal ve uluslararası satın almacılar, yatırımcılar, otel ve restoran zincirleri ile tedarikçiler arasında güçlü ticaret köprülerinin kurulması hedefleniyor.

        TT Global Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Lokman Arslan, yaptığı açıklamada, fuarların Türkiye turizmi ve ilgili sektörler için stratejik platform oluşturduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çin'den nadir toprak elementleri kısıtlamalarına erteleme
        Çin'den nadir toprak elementleri kısıtlamalarına erteleme
        Melissa Kasırgası vurdu! Can kaybı yükseliyor
        Melissa Kasırgası vurdu! Can kaybı yükseliyor
        İznik'te tedirgin eden görüntü!
        İznik'te tedirgin eden görüntü!
        Trump ve Şi Güney Kore'de bir araya geldi
        Trump ve Şi Güney Kore'de bir araya geldi
        Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu: Hesabı açmadım!
        Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu: Hesabı açmadım!
        Yayalara hız sınırı geliyor!
        Yayalara hız sınırı geliyor!
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Emekli aylığından kesinti
        Emekli aylığından kesinti
        Yabancıların derbisi!
        Yabancıların derbisi!
        Beşik gibi sallanan Sındırgı'da gizli etken!
        Beşik gibi sallanan Sındırgı'da gizli etken!
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        Szymanski'ye Fransa'dan talip çıktı!
        Szymanski'ye Fransa'dan talip çıktı!
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        Nvidia piyasa değeri 5 trilyon doları aşan ilk şirket oldu
        Nvidia piyasa değeri 5 trilyon doları aşan ilk şirket oldu
        'Galata Kulesi'ne beraber çıkan evlenir' mi?
        'Galata Kulesi'ne beraber çıkan evlenir' mi?
        Kadınlar bunu erkeklerden çok kullanıyor!
        Kadınlar bunu erkeklerden çok kullanıyor!
        Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?
        Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?

        Benzer Haberler

        Muhittin Böcek'in etkin pişmanlık başvurusu yaptığı öne sürüldü
        Muhittin Böcek'in etkin pişmanlık başvurusu yaptığı öne sürüldü
        Kenan Evren'in 'gizli köşkü', 14 yıldır kafe olarak işletiliyor
        Kenan Evren'in 'gizli köşkü', 14 yıldır kafe olarak işletiliyor
        Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Ferhangi Bir Yaşam" belgeselinin...
        Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Ferhangi Bir Yaşam" belgeselinin...
        Gelinlik ve damatlıkla Cumhuriyet kutlamasına katıldılar
        Gelinlik ve damatlıkla Cumhuriyet kutlamasına katıldılar
        Altın Portakal Film Festivali'nde "Kesilmiş Bir Ağaç Gibi" filmi gösterildi
        Altın Portakal Film Festivali'nde "Kesilmiş Bir Ağaç Gibi" filmi gösterildi
        Antalyaspor, kupada rahat turladı
        Antalyaspor, kupada rahat turladı