Alanyaspor, performansını geçen yıla göre artırdı
Süper Lig'in 10. haftasını 13 puanla 9. sırada tamamlayan Corendon Alanyaspor, geçen sezona göre 4 puan daha fazla topladı.
Turuncu-yeşilliler, ligin ilk 10 haftasında 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 11 gol atan Alanyaspor kalesinde de 11 gol gördü.
Akdeniz ekibi, evinde oynadığı 4 karşılaşmada sadece Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Evinde Beşiktaş'ı 2-1, Göztepe'yi de 1-0 mağlup eden Alanyaspor, Çaykur Rizespor ile de 0-0 berabere kaldı.
Corendon Alanyaspor, deplasmanda ise İkas Eyüpspor'a 2-1, Kocaelispor'a 2-0 mağlup olurken, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği ile 2-2, Rams Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Alanyaspor, tek deplasman galibiyetini Tümosan Konyaspor karşısında 2-1 ile aldı.
Antalya temsilcisi 2024-2025 sezonunda ise 10 maçta 2 galibiyet 3 beraberlik 5 mağlubiyet elde etmişti. Kalesinde 14 gol görüp, 9 gol atan Alanyaspor, 9 puan ve -5 averajla 16. sırada yer almıştı.
Alanyaspor'da takımına en çok gol katkısı veren futbolcu ise 1. Lig'den transfer edilen 19 yaşındaki Uchenna Ogundu oldu. Nijeryalı santrafor, ligin ilk 10 haftasında 2 gol attı, 2 de gol pası verdi.
