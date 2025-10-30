Habertürk
        Antalya Haberleri

        Antalya İHH, Gazze'ye 100 bin ekmek desteği sağladı

        İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) Antalya Şubesi tarafından Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine 100 bin ekmek ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 18:12 Güncelleme: 30.10.2025 - 18:12
        Antalya İHH, Gazze'ye 100 bin ekmek desteği sağladı
        İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) Antalya Şubesi tarafından Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine 100 bin ekmek ulaştırıldı.

        İHH Antalya Şubesinden yapılan açıklamaya göre, dağıtım, İHH'nin Gazze'deki yerel ekipleriyle koordineli olarak çeşitli kamp ve yerleşim alanlarında gerçekleştirildi.

        Özellikle çocuk ve kadınların çoğunlukta olduğu bölgelerde günlük taze ekmekler doğrudan ailelere teslim edildi.

        Çalışmayla, Gazze'de saldırı ve abluka koşullarında yaşayan halkın gıda tedarik sıkıntılarının hafifletilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

