Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Türkiye'den KKTC'ye giden ziyaretçi sayısı yüzde 22,2 arttı

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye'den KKTC'ye giden ziyaretçi sayısında son yıllarda artış olduğunu ve bunun kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 12:10 Güncelleme: 31.10.2025 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'den KKTC'ye giden ziyaretçi sayısı yüzde 22,2 arttı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye'den KKTC'ye giden ziyaretçi sayısında son yıllarda artış olduğunu ve bunun kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

        Antalya'daki bir turizm etkinliğine katılan Ataoğlu, AA muhabirine, turizmde Türkiye ile işbirliğini önemsediklerini ve bu açıdan Türkiye'de gerçekleştirilen turizm etkinliklerine katılmaya çalıştıklarını kaydetti.

        Türkiye'nin turizmde çok iyi bir noktada olduğunu dile getiren Ataoğlu, Türkiye'nin bu alandaki tecrübesinden faydalandıklarını ifade etti.

        KKTC'nin de önemli bir turizm destinasyonu haline geldiğini belirten Ataoğlu, bir dönem kapalı olan ancak şu anda açılan Maraş'ın da turizme önemli katkı sunduğuna işaret etti.

        Maraş'ı ziyaret edenlerin o dönemde yaşanılanları görebildiklerini anlatan Ataoğlu, "Maraş artık açık ve ziyaret edilebiliyor. Maraş'ın bölgenin turizmine de etkisi oldukça yüksek. Maraş'ta sahilin ziyaretçilerce kullanılabilmesi, ziyaretçilerin gönüllerince eğlenebilecekleri, vakit geçirebilecekleri alanların oluşturulması konusunda yatırımlar var. Önümüzdeki süreçte hayal ettiklerimizi de gerçekleştirebileceğiz. KKTC'ye gelecek herkesin Maraş'ı da ziyaret etmesini tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

        - Türkiye ile KKTC arasında "taksi helikopter" seferleri

        Türkiye ile KKTC arasında VIP taşımacılıkta kullanılmak üzere "taksi helikopter" seferlerinin başladığını anımsatan Ataoğlu, ilk seferin 9 Nisan'da Gazipaşa-Alanya Havalimanı ile Lefkoşa Ercan Havalimanı arasında yapıldığını hatırlattı.

        Bunun da önemli bir girişim olduğunu ifade eden Ataoğlu, buna benzer alternatif turizm hizmetlerinin gelişmesi noktasında geniş kapsamlı çalışmalar yapıldığını söyledi.

        Çalışmaların olumlu neticelerini aldıklarını dile getiren Ataoğlu, geçen yıl 1 Ocak - 30 Eylül tarihlerinde KKTC'yi hava ve deniz yolu ile ziyaret eden misafir sayısı 1 milyon 588 bin 304 iken, bu sayının bu yıl aynı dönemde yüzde 18,9 artışla 1 milyon 887 bin 840'a çıktığını kaydetti.

        KKTC'ye Türkiye'den gelen misafirlerde de yüzde 22,2 oranında bir artış gerçekleştiğine değinen Ataoğlu, Türkiye'den geçen yıl 9 aylık dönemde 1 milyon 322 bin 808, bu yıl ise aynı dönemde 1 milyon 616 bin 365 ziyaretçinin ülkelerine geldiği bilgisini verdi.

        KKTC'nin tanıtılması için yatırımlar yaptıklarını anlatan Ataoğlu, şöyle devam etti:

        "Yaptığımız tanıtımların Türkiye'deki televizyonlarda yayınlanmasıyla son zamanlarda Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen vatandaşların sayısının ciddi şekilde artığını görebiliyoruz, bu da bizi mutlu ediyor. Sesimizin duyurulması, tarihi zenginliklerimizin, doğal güzelliklerimizin bilinmesi önemli. Anavatandaki tüm vatandaşların KKTC'yi ziyaret etmesini tavsiye ediyoruz. Netice itibarıyla aynı dili, aynı dini, aynı para birimini paylaşıyoruz. Farklı ülkelere, farklı adalara gitmek yerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret edin."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Turizmde gelir rekoru
        Turizmde gelir rekoru
        Uber’den Türkiye’ye 200 milyon dolarlık yatırım
        Uber’den Türkiye’ye 200 milyon dolarlık yatırım
        Facia sonrası kaçak bölüm uyarısı: Ağırlığı değişiyor
        Facia sonrası kaçak bölüm uyarısı: Ağırlığı değişiyor
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        10 yıl önce 1 yıl ömür biçildi! Kalp ameliyatı sonrası yeniden hayata tutundu
        10 yıl önce 1 yıl ömür biçildi! Kalp ameliyatı sonrası yeniden hayata tutundu
        İlk kez AB üyesi bir ülke İstanbul Sözleşmesi'nde çekilebilir
        İlk kez AB üyesi bir ülke İstanbul Sözleşmesi'nde çekilebilir
        İkisi de 13 yaşında... Ortaokul öğrencileri... Boynundan bıçakladı!
        İkisi de 13 yaşında... Ortaokul öğrencileri... Boynundan bıçakladı!
        Ozan Elektronik Para'ya kayyum atandı
        Ozan Elektronik Para'ya kayyum atandı
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Maç bir anda durdu... Arkadaşları yanına koştu!
        Maç bir anda durdu... Arkadaşları yanına koştu!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İş yerinin kumandasını kopyaladılar! 7 kilo altını çaldılar!
        İş yerinin kumandasını kopyaladılar! 7 kilo altını çaldılar!
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Japonlardan 'ters ithalat' hamlesi
        Japonlardan 'ters ithalat' hamlesi
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        "İlişkim işime engel oldu"
        "İlişkim işime engel oldu"
        Evde tansiyonunuzu ölçerken bu hataları yapmayın!
        Evde tansiyonunuzu ölçerken bu hataları yapmayın!
        OKS TES’e dönüşecek
        OKS TES’e dönüşecek
        Performatif erkek nedir, ne değildir?
        Performatif erkek nedir, ne değildir?

        Benzer Haberler

        Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı Gök, Gazze direnişinin Batı'nın medeniyet...
        Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı Gök, Gazze direnişinin Batı'nın medeniyet...
        Doğanın atıklarını sanata dönüştürüyor
        Doğanın atıklarını sanata dönüştürüyor
        Antalya'da çukura düşen Rus turist itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        Antalya'da çukura düşen Rus turist itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        Sanatçı Haluk Levent Antalya'da konser verdi
        Sanatçı Haluk Levent Antalya'da konser verdi
        Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Erken Kış" filmi gösterildi
        Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Erken Kış" filmi gösterildi
        Kurtarma sırasında üşüyen turiste yeleğini verdi
        Kurtarma sırasında üşüyen turiste yeleğini verdi