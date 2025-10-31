Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da düzenlenecek "Resort Turizm Kongresi" dünya turizmine yön verenleri ağırlayacak

        Antalya'da, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenecek olan "Uluslararası Resort Turizm Kongresi" dünya turizmine yön veren isimleri ağırlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 17:41 Güncelleme: 31.10.2025 - 17:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da düzenlenecek "Resort Turizm Kongresi" dünya turizmine yön verenleri ağırlayacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'da, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenecek olan "Uluslararası Resort Turizm Kongresi" dünya turizmine yön veren isimleri ağırlayacak.

        Yenilikçi ve sürdürülebilir turizm anlayışını temsil eden "Yeni Stratejilerle Farklılık Dizayn Et" temasıyla düzenlenen kongre, 19-20 Kasım'da yapılacak.

        Ekonomik ve sosyal yaşamda en yüksek sinerjiyi yaratan alanların başında gelen turizmde, güçlü sinerjiyi geleceğe taşımak, değişen dünyada yeni stratejilerle fark yaratmak ve sektörün vizyonuna yön vermek için kongrede önemli konular ele alınacak.

        Kongrede, turizmin geleceğini şekillendiren trendler, sürdürülebilirlik politikaları, yapay zeka ve dijital dönüşüm, pazar çeşitliliği ve yatırım fırsatları gibi sektör açısından önem taşıyan konular, uzman isimler tarafından değerlendirilecek.

        AKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Belek Turizm Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, kongrenin "Cumhuriyet" temalı kokteylle başlayacağını söyledi.

        Geçen yıl yaptıkları kongreye canlı yayınlarla birlikte 7 bin 800 katılım olduğunu belirten Kavaloğlu, "Kongreye ilk 10 kaynak pazarın tamamı başta olmak üzere 30'un üzerinde ülkeden 2 binin üzerinde katılım olacak. Sadece Türkiye'den değil dünyanın her köşesinden katılım var." diye konuştu.

        Tüm pazarlardan temsil olmasına özen gösterdiklerini vurgulayan Kavaloğlu, tüm paydaşları kucaklayacak bir kongre olacağına dikkati çekti.

        Deniz, kum, güneş turizminin yanı sıra yatırımların da önemli olduğunu anlatan Kavaloğlu, bu tür organizasyonların turizm açısından önem arz ettiğini kaydetti.

        - İş Bankası'ndan turizme finansal destek

        İş Bankası Bölüm Müdürü Umut Yiğit de sanayiyi, tarımı ve turizmi önemsediklerini belirterek, üç pazarın da destekçisi olduklarını söyledi.

        Turizmin tüm paydaşlarına kaynakları ölçüsünde destek verdiklerini aktaran Yiğit, "İki yıl önce turizme 2025 sonuna kadar 2 milyar dolar finansal kaynak sağlama sözümüzü, yılın bitimine iki ay kala sağlamış olduk. Durmayacağız, elimizdeki kaynakları yıl sonuna kadar ve sonrasında da vermeye devam edeceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Faciadan sonra 12 bina mühürlendi!
        Faciadan sonra 12 bina mühürlendi!
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        31 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        31 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Karısını boğazını keserek öldürmüştü! Tahliye kararı kaldırıldı!
        Karısını boğazını keserek öldürmüştü! Tahliye kararı kaldırıldı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        Husumetlisi ile buluştu, öldürüldü!
        Husumetlisi ile buluştu, öldürüldü!
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        Kartalkaya davasında karar!
        Kartalkaya davasında karar!
        Kuyruklu yıldız 'Lemmon' Bitlis semalarında görüntülendi
        Kuyruklu yıldız 'Lemmon' Bitlis semalarında görüntülendi
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Burhan Turan 2025 Türkiye Baja Şampiyonası 3. ayağı Antalya'da başladı
        Burhan Turan 2025 Türkiye Baja Şampiyonası 3. ayağı Antalya'da başladı
        Antalya'da hemşire eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
        Antalya'da hemşire eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
        Antalya'ya gelen turistlerin sayısı 16 milyonu aştı
        Antalya'ya gelen turistlerin sayısı 16 milyonu aştı
        Antalyaspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı
        Antalyaspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı
        TFF Plaj Futbol Ligi Süper Finalleri, Alanya'da başladı
        TFF Plaj Futbol Ligi Süper Finalleri, Alanya'da başladı
        Kumluca'da yeşil vatan için fidanlar toprakla buluştu
        Kumluca'da yeşil vatan için fidanlar toprakla buluştu