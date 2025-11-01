Habertürk
        Antalya'da iki safari aracının çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde turistleri taşıyan iki safari aracının çarpışması sonucu 8'i turist 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 13:02 Güncelleme: 01.11.2025 - 13:02
        Antalya'da iki safari aracının çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı
        Antalya'nın Manavgat ilçesinde turistleri taşıyan iki safari aracının çarpışması sonucu 8'i turist 9 kişi yaralandı.

        Sarılar Mahallesi Kır mevkisinde Ahmet K'nin kullandığı 34 EKZ 587 plakalı safari aracı ile Çağrı D. idaresindeki 48 J 0758 plakalı safari aracı çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, safari araçlarında bulunan 8'i turist 9 kişi yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        Jandarma kazayla ilgili çalışma başlattı.

