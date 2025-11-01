Antalya'da iki safari aracının çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde turistleri taşıyan iki safari aracının çarpışması sonucu 8'i turist 9 kişi yaralandı.
Sarılar Mahallesi Kır mevkisinde Ahmet K'nin kullandığı 34 EKZ 587 plakalı safari aracı ile Çağrı D. idaresindeki 48 J 0758 plakalı safari aracı çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, safari araçlarında bulunan 8'i turist 9 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Jandarma kazayla ilgili çalışma başlattı.
