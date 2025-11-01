Antalyaspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında ikas Eyüpspor ile 3 Kasım Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki idmanda, pas, savunma ve hücum çalışmaları gerçekleştirdi. İdman, taktiksel çalışmayla tamamlandı.
Antalyaspor, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.
