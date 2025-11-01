Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu (2)

        62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında ödüller sahiplerine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 23:54 Güncelleme: 01.11.2025 - 23:54
        62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu (2)
        62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında ödüller sahiplerine teslim edildi.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen festivalin kapanış ve ödül töreni, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Gecede, bugün hayatını kaybeden Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Engin Çağlar da anıldı.

        Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, yaptığı konuşmada, yalnızca bir festivalin finalinde değil, bir umudun, emeğin, hayalin kutlaması olduğunu söyledi.

        Antalya'nın 62 yıldır sanatın diliyle konuştuğunu vurgulayan Özdemir, "Her film, her yönetmen, her hikaye bize yeniden hatırlatıyor ki sanat umuttur. Yıllardır sinemaya inananların, emeğiyle geleceğe iz bırakanların hikayesidir." dedi.

        Özdemir, Altın Portakal'ı inancın ve umudun simgesi olduğunu belirterek, Antalya'nın her defasında yeniden doğmayı, üretmeyi, umut etmeyi bildiğini anlattı.

        Festivalin gerçek mirasının geçmişin ışığını, geleceğe taşımak olduğunu vurgulayan Özdemir, "Altın Portakal’da kalpten anlatılan hikayelere, perdeden taşan duygulara, alkışlarla büyüyen umutlara hep birlikte tanıklık ettik. Ve şimdi bir festivalden ziyade, büyük bir duygunun, heyecanlı bir yolculuğun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Altın Portakal’da yalnızca filmleri değil, emeği, inancı ve kalpten gelen dayanışmayı da izledik." ifadelerini kullandı.

        - Ödüller sahiplerine verildi

        "En İyi Kısa Film Ödülü"nün sahibi Deniz Koloş'un "Ölüm Bizi Ayırana Dek"e, "Belgesel Jüri Özel Ödülü" ise Rıza Oylum'un yönetmenliğini üstlendiği "Yerli Yurtsuz" filmine verildi. "En İyi Belgesel Film Ödülü", "Roman Gibi" filminin yönetmeni Tayfun Belet'e verildi.

        "Uluslararası Uzun Metraj Yarışması'nda ise "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü "A Poet" filminden Ubeimar Rios'a "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi ise "Adam's Sake" filmiyle Lea Drucker oldu. "En İyi Yönetmen Ödülü"nü "Father" filminin yönetmeni Tereza Nvotova'ya, "Jüri Özel Ödülü" de "İlahi Komedya" filmi aldı. "Uluslararası En İyi Film Ödülü"nü de "A Poet" filmi kazandı.

        "Ulusal En İyi Film Ödülü", Seyfettin Tokmak'ın yönettiği "Tavşan İmparatorluğu" filmine gitti.

        Bu arada, "Tavşan İmparatorluğu" filmi gecede 7 ödül kazandı.

        (Bitti)

