Antalya'da yangında sebze paketleme tesisi zarar gördü

İşletme sahibi Ahmet İnanç, gazetecilere, hasar gören alanı sebze paketleme tesisi olarak kullandıklarını, can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu söyledi.

Atatürk Mahallesi 6. Sokak'taki fabrikanın paketlemede kullanılan karton ve plastik ambalajların bulunduğu depo kısmında dün gece henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden görevli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

