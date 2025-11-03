Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:AlanyaOba
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Osman Gökhan Bilir, Ogün Kamacı
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Ruan, Makouta, Janvier, Yusuf Özdemir, Hagi, İbrahim Kaya, Ogundu
Gaziantep FK: Zafer Görgen, Perez, Arda Kızıldağ, Semih Güler, Nazım Sangare, Melih Kabasakal, Camara, Kozlowski, Maxim, Yusuf Kabadayı, Bayo
Sarı kart: Dk. 35 Aliti (Corendon Alanyaspor)
ANTALYA
