        Serik'te park halindeki minibüs yandı

        Serik'te park halindeki minibüs yandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeyken yanan minibüs itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 08:59 Güncelleme: 04.11.2025 - 09:02
        Serik'te park halindeki minibüs yandı
        Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeyken yanan minibüs itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

        Kökez mahallesinde İbrahim A'ya ait evin önünde park halinde bulunan 07 AJH 080 plakalı minibüste bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle minibüste hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

