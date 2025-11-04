Sürücü kursu öğretmeninden motosiklet kazalarına karşı farkındalık çalışması

Antalya'nın Serik ilçesinde görev yapan sürücü kursu öğretmeni Murat Yıldırım, motosiklet kazalarına "Kapıyı sağ elle aç, arkayı gör" etiketleri ile dikkati çekiyor.

Yıldırım, hazırladığı etiketleri otomobillerin ön camlarına ve sürücülerin görebileceği noktalara yapıştırdı.

Hazırladığı farkındalık videosunu da sosyal medya hesabından paylaşan Yıldırım, "Sürücü kapıyı sağ eliyle açtığında ister istemez aynaya bakmış oluyor. Böylece arkasındaki motosikleti fark ediyor. Bu da olası kazaların önüne geçiyor." dedi.