Kaş Belediyesinin kasım ayı meclis toplantısı yapıldı
Kaş Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Erol Demirhan başkanlığında gerçekleştirildi.
Kaş Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Erol Demirhan başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıda konuşan Başkan Demirhan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladıklarını ifade etti.
Toplantıda, Fen İşleri Müdürlüğü'ne 2 kamyonet tipi araç ve Zabıta Müdürlüğü'ne de 3 motosiklet alınması kabul edildi.
Toplantıda diğer gündem maddeleri de kabul edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.