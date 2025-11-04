Antalya'da komşusunu elektrikli düzenek kurarak öldürmeye çalıştığı öne sürülen sanık yargılanıyor

Yaralanan kadın, çığlıklarını duyan komşuları tarafından kurtarılmış, polis tarafından gözaltına alınan S.K. tutuklanmıştı.

Duruşmada, daha önce verilen akli dengesinin yerinde olmadığı raporu üzerine mahkemece İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen sanığın akli dengesinin yerinde olduğunu belirten raporun dosyaya girdiği kaydedildi.

