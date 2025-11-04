Antalya Sağlık Müdürlüğünün 24. Geleneksel Futbol Turnuvası başladı
Antalya'daki sağlık kurumları futbol turnuvasında buluştu.
İl Sağlık Müdürlüğünce "Sağlık için sahadayız" sloganıyla Kepez Spor Tesislerinde düzenlenen 24. Geleneksel Futbol Turnuvası'na 28 takım katıldı.
"Organ bağışı hayat kurtarır" pankartı ile sahaya çıkan takım oyuncuları, organ bağışının önemine dikkati çekti.
İl Sağlık Müdürü Behzat Özkan, turnuvada 7 grupta mücadele edecek tüm takımlara başarı diledi.
Sağlık çalışanlarının kaynaşması amacını taşıyan organizasyonun yaklaşık bir ay sürmesi planlanıyor.
