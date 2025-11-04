Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya Sağlık Müdürlüğünün 24. Geleneksel Futbol Turnuvası başladı

        Antalya'daki sağlık kurumları futbol turnuvasında buluştu.

        Giriş: 04.11.2025 - 17:39 Güncelleme: 04.11.2025 - 17:41
        Antalya Sağlık Müdürlüğünün 24. Geleneksel Futbol Turnuvası başladı
        Antalya'daki sağlık kurumları futbol turnuvasında buluştu.

        İl Sağlık Müdürlüğünce "Sağlık için sahadayız" sloganıyla Kepez Spor Tesislerinde düzenlenen 24. Geleneksel Futbol Turnuvası'na 28 takım katıldı.

        "Organ bağışı hayat kurtarır" pankartı ile sahaya çıkan takım oyuncuları, organ bağışının önemine dikkati çekti.

        İl Sağlık Müdürü Behzat Özkan, turnuvada 7 grupta mücadele edecek tüm takımlara başarı diledi.

        Sağlık çalışanlarının kaynaşması amacını taşıyan organizasyonun yaklaşık bir ay sürmesi planlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

