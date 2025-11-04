Alanyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 8 Kasım Cumartesi günü Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, idman Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleşti.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanı Gaziantep FK maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular, yenileme çalışmasıyla tamamladı.
İdman, diğer futbolcuların pas ve taktik çalışmasıyla sona erdi.
