        Antalya Haberleri

        Antalya Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle sürüyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali, her yaştan katılımcıya hitap eden etkinliklerle kenti kültür ve sanatla buluşturmaya devam ediyor.

        Giriş: 05.11.2025 - 10:26 Güncelleme: 05.11.2025 - 10:26
        Antalya Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle sürüyor
        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali, her yaştan katılımcıya hitap eden etkinliklerle kenti kültür ve sanatla buluşturmaya devam ediyor.

        Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Salonu'nda düzenlenen konserde, Muhlis Berberoğlu ve Erkut Özkan, halk ozanı Neşet Ertaş'ın unutulmaz türkülerini seslendirdi.

        Atatürk Kültür Merkezi Perge Salonu'nda sahne alan Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Türk Halk Müziği Korosu ise "Tarım Türküleri" konseriyle dinleyicilere müzik dolu bir akşam yaşattı.

        Elisabeth Hauptmann'ın yazdığı, Yücel Erten'in çevirdiği ve Gökhan Kocaoğlu'nun yönettiği "Mutlu Son" adlı müzikli oyun, Haşim İşcan Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda tiyatroseverlerle buluştu. 1920'lerin Chicago'sunda geçen eser, etkileyici hikayesiyle izleyicilerin beğenisini kazandı.

        Antalya Kültür Sanat'ta düzenlenen "Kurganların İzinde Kültürel Mirasımız El Sanatları" başlıklı söyleşide, Selma Gençel arkeolojinin ışığında kurganlardan günümüze uzanan el sanatlarının köklü mirasını anlattı.

        Katılımcılar ayrıca "Kültürel Miraslar ve Simülasyon Deneyim Atölyesi"nde VR teknolojisiyle etkileşimli bir deneyim yaşadı.

        Antalya Olgunlaşma Enstitüsü'nde gerçekleştirilen keçe atölyesinde, katılımcılar geleneksel tekniklerle kendi el emeği ürünlerini yapma fırsatı buldu.

        Side Antik Kenti ve Alanya Müzesi'ne düzenlenen gezilerde ziyaretçiler, bölgenin arkeolojik ve kültürel zenginliklerini yakından görme ve inceleme fırsatı buldu.

        Festivalin mobil tırı "Sinema Yollarda" ise açık hava sinema keyfini Kaş ilçesine taşıdı.

        Çocuklar için de çeşitli etkinliklerin yer aldığı festivalde, Konyaaltı Beach Park Çocuk Köyü'nde sahnelenen "İpli Kukla Dans Gösterisi" ve "Damla'nın Dolabı Çocuk Gösterisi" miniklere eğlenceli anlar yaşattı.

