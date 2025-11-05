Habertürk
        Antalya Haberleri

        Şarkıcı Aydilge, Antalya Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında şarkıcı Aydilge konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 11:14 Güncelleme: 05.11.2025 - 11:14
        Festivalin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Konyaaltı Beach Park'ta hayranlarıyla buluşan Aydilge, "Kiralık Aşk", "Yangın Var" ve "Hayat Şaşırtır"ın da aralarında bulunduğu eserlerini seslendirdi.

        Sanatçının, eşi Utku Barış Andaç için yazdığı "Sade Şarkı"yı söylediği sırada sahnedeki dev ekrana düğün görüntüleri yansıtıldı. Andaç da kemanıyla Aydilge'ye eşlik etti.

        Konser boyunca hayranlarının ilgisiyle karşılaşan Aydilge, "Antalya bir başka gerçekten. Çok seviyorum. Bütün o güzel enerji, güzel hisler size de yansıyor. O yüzden sizleri de çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

