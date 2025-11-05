Batı Akdeniz'den 10 ayda 2 milyar 240 milyon dolarlık ihracat

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinden (BAİB) yılın 10 ayında 2 milyar 240 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bölgeden ekimde 224,3 milyon dolarlık ihracat yapıldığını belirtti.

İhracatta geçen yılın ekim ayına göre bu yıl yüzde 3,45 artış yaşandığını aktaran Çavuşoğlu, ekimde en fazla yaş sebze ve meyve sektöründe yurt dışı satışı yapıldığını bildirdi.

Çavuşoğlu, yaş meyve ve sebze sektörünü maden ve metaller, kimya, ağaç orman ürünleri ve hububat bakliyat yağlı tohum sektörlerinin takip ettiğini kaydetti.

Ekimde en fazla ihracatın 22 milyon dolarla Çin'e gerçekleştirildiğini belirten Çavuşoğlu, ABD, Almanya, Rusya ve Hollanda'nın da ilk 5'te yer aldığını ifade etti.

- 168 ülke ve bölgeye ihracat

Birlik Başkanı Çavuşoğlu, ocak-ekim döneminde bölge ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,75'lik artışla 2 milyar 240 milyon dolara ulaştığını bildirdi.