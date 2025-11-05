Biathle-Triathle Avrupa Şampiyonası, Alanya'da başladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Biathle-Triathle Avrupa Şampiyonası ve Biathle-Triathle Avrupa Para Şampiyonası başladı.

Uluslararası Modern Pentatlon Birliği ve Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun iş birliğinde Yat Limanı'nda bulunan halk plajında gerçekleşen organizasyonda, 20 ülkeden 650 sporcu mücadele ediyor.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 9 Kasım'a kadar sürecek yarışlara bugün başladıklarını söyledi.

Aydın, para pentatlonda 25 sporcunun yer aldığını kaydetti.

Şampiyonaya Türkiye'den 217 sporcunun katıldığını belirten Aydın, "Bu organizasyonları ülkemizde yaparak altyapımızı geliştirmek istiyoruz. Şu anda altyapıda çok başarılı sporcularımız yetişiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın da bu konuda çok büyük yardımları var. Altyapıyı güçlendirip 2028, 2032, 2036 Olimpiyatları'na en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz." diye konuştu.