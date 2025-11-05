Antalyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 8 Kasım Cumartesi günü sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.
Ligde oynadığı İkas Eyüpspor müsabakasının ardından bir gün izin yapan kırmızı-beyazlılar, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.
Akdeniz temsilcisi, ısınma hareketlerinin ardından pas, savunma, hücum ve taktik çalışmayla idmanı tamamladı.
Hesap.com Antalyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.
