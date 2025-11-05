Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da Polonyalı gazeteci Müslüman oldu

        Antalya'nın Serik ilçesinde tatil yapan Polonyalı gazeteci Alexandra Zielinska düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 20:52 Güncelleme: 05.11.2025 - 20:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da Polonyalı gazeteci Müslüman oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Serik ilçesinde tatil yapan Polonyalı gazeteci Alexandra Zielinska düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

        Belek Turizm bölgesinde bir otelde tatil yapan ve Müslüman yaşayış tarzından etkilenerek İslam dinini araştıran ve Müslüman olmaya karar veren Zielinska, Serik İlçe Müftülüğüne başvurdu.

        İlçe Müftüsü İbrahim Köksal'ın rehberliğinde gerçekleştirilen ihtida merasiminde Zielinska, iman esasları ve İslam'ın temel prensipleri hakkında bilgilendirildi. Daha sonra getirdiği Kelime-i Şehadet ile Müslüman olan Zielinska, "Ayşe" ismini aldı.

        Müftü Köksal, Zielinska'yı tebrik ederek, "İslam, barış, kardeşlik ve merhamet dinidir. Rabbimiz, kardeşimizi bu yüce dine yönlendirdiği için hamd ederiz. Yeni hayatında kendisine huzur, mutluluk ve istikamet diliyoruz." dedi

        Program sonunda İlçe Müftülüğü tarafından Alexandra Zielinska'ya Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından oluşan Kur'an-ı Kerim ve hediye seti takdim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sındırgı için 'afet bölgesi' açıklaması
        Sındırgı için 'afet bölgesi' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması
        İrfan Can Kahveci sessizliğini bozdu!
        İrfan Can Kahveci sessizliğini bozdu!
        5 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        5 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Evlilik tarihini açıkladı
        Evlilik tarihini açıkladı
        Baba ile oğlu kasapta öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        Baba ile oğlu kasapta öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        "Putin-Trump zirvesi için koşullar sağlanmadı"
        "Putin-Trump zirvesi için koşullar sağlanmadı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Filmden çıkarıldı
        Filmden çıkarıldı
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?

        Benzer Haberler

        Engelsiz spora erişimde Türkiye'den büyük adım
        Engelsiz spora erişimde Türkiye'den büyük adım
        Antalyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
        Antalyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
        Erol Bulut'tan "kulüp içindeki taktik bilgilerin sızdırıldığı" iddialarına...
        Erol Bulut'tan "kulüp içindeki taktik bilgilerin sızdırıldığı" iddialarına...
        Serikspor, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Serikspor, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Havladığı gerekçesiyle köpeği vurup öldüren emekli polis hakkında 'yakalama...
        Havladığı gerekçesiyle köpeği vurup öldüren emekli polis hakkında 'yakalama...
        Alanya'da devrilen beton mikserinin çarptığı işçi öldü
        Alanya'da devrilen beton mikserinin çarptığı işçi öldü