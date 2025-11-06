Habertürk
        Antalya Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle sürüyor

        Antalya Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle sürüyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali, sanatın farklı dallarını bir araya getiren etkinlikleriyle kentin dört bir yanında kültür ve sanat dolu günler yaşatıyor.

        Giriş: 06.11.2025 - 10:49
        Antalya Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle sürüyor
        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali, sanatın farklı dallarını bir araya getiren etkinlikleriyle kentin dört bir yanında kültür ve sanat dolu günler yaşatıyor.

        Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Salonu'nda sahnelenen Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin "Paquita / Bir Yaz Gecesi Rüyası" bale temsili, sanatseverlerle buluştu. Gösterinin ilk perdesinde klasik balenin seçkin örneklerinden "Paquita Grand Pas Classique", ikinci perdede ise Felix Mendelssohn’un "Bir Yaz Gecesi Rüyası" eseri modern yorumuyla sahneye taşındı.

        Elisabeth Hauptmann'ın yazdığı, Yücel Erten'in çevirdiği ve Gökhan Kocaoğlu'nun yönettiği "Mutlu Son" adlı müzikli oyun, 1920’lerin Chicago'sunda geçen çarpıcı hikayesiyle Haşim İşcan Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda izleyicilerle buluştu.

        Antalya Kültür Sanat'ta düzenlenen "Antalya'nın Kalbi Kaleiçi" başlıklı söyleşide, Emin Altıner'in moderatörlüğünde, Prof. Dr. Tuncay Neyişçi, araştırmacı Giray Ercenk ve tarihçi-yazar Boran Eser Kavaz, Kaleiçi'nin tarihsel ve kültürel yapısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde "Ahşap Kaşık Yapımı", Antalya Olgunlaşma Enstitüsü'nde "Çarpana", Alanya Müzesi Bahçesi'nde ise "Seramik" atölyeleri düzenlendi. Katılımcılar, geleneksel el sanatlarını deneyimleme fırsatı buldu. "Kültürel Miraslar ve Simülasyon Deneyim Atölyesi"nde ise VR teknolojisiyle etkileşimli bir kültür deneyimi yaşandı.

        Festivalin mobil tırı "Sinema Yollarda", açık hava sinema keyfini Finike ilçesine taşıyarak sinemaseverleri bir araya getirdi.

        Kentteki tarihi yapılar da festival kapsamında ışıklandırıldı. Antalya Saat Kulesi'nde "Zamanın Hüneri" ve Hıdırlık Kulesi'nde "Belkıs'ın Gururu" adlı mapping gösterileri, ziyaretçilere görsel şölen sundu. Renk ve motiflerle bezenen bu yapılar, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekti.

        Çocuklara özel etkinliklerin de yer aldığı festivalde, Konyaaltı Beach Park Çocuk Köyü'nde sahnelenen "Aşuk ile Maşuk" ve "Karagöz Gölge Oyunu" gösterileri, minik izleyicileri geleneksel Türk sahne sanatlarıyla buluşturdu.

        Festivalin konser programı kapsamında şarkıcı Soner Sarıkabadayı konser verdi.

        Gündoğdu Meydanı'nda dinleyicileriyle buluşan sanatçı, "Açık Adres", "Uçurum" ve "Kasaba" gibi parçalarının yanı sıra türkülere de repertuvarında yer verdi.

        Sarıkabadayı, sahnede yaptığı konuşmada, "Bu muhteşem enerjinizle beni karşıladığınız için çok teşekkür ederim. Bu muhteşem organizasyonda emeği geçen herkes için gecenin en büyük alkışını duyalım." dedi.

