SYT Otel Ekipmanları Fuarı'nda yangına dayanıklı malzemeler sergilendi

Antalya'da gerçekleştirilen SYT Otel Ekipmanları Fuarı'nda, yangına dayanıklı malzemeler ve sistemler de görücüye çıktı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen fuarda, yaklaşık 70 firma ürünlerini sergiliyor.

Fuara katılan otel satın alıcıları ve üst düzey yöneticileri, 2026 yılı hazırlıkları kapsamında ürünleri ve malzemeleri inceliyor.

Fuarda, yangına dayanıklı ahşap, kumaş gibi malzemeler ve sistemler, otel yönetimlerinin dikkatini çekiyor.

Elektronik kilit sistemler üzerine çalışan bir firmanın yönetim kurulu başkanı Kemal Çivicioğlu, AA muhabirine, otellerde yangın olaylarına karşı tedbirlerin daha da artırıldığını söyledi.

Otel yönetimlerinin yangına dayanıklı sertifikalı ürünleri kullanmaları gerektiğini belirten Çivicioğlu, kendilerinin de 68 dakika yangına dayanıklı sertifikası bulunan kartlı kilit üretimiyle sektöre hizmet verdiğini kaydetti.

Kartlı kilit sisteminin dumanı içeriye geçirmediğini ifade eden Çivicioğlu, "Yangın olaylarında insanların yanarak değil, daha çok dumandan zehirlenerek öldüklerine şahit oluyoruz. Biz de duman geçişini geciktirici özelliğe sahip kilit sistemleri üzerinde çalışıyoruz. Maksimum 1,5 saate kadar dumanı geçirmeyen bir sistem." diye konuştu.