        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        SYT Otel Ekipmanları Fuarı'nda yangına dayanıklı malzemeler sergilendi

        Antalya'da gerçekleştirilen SYT Otel Ekipmanları Fuarı'nda, yangına dayanıklı malzemeler ve sistemler de görücüye çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 12:30 Güncelleme: 06.11.2025 - 12:30
        SYT Otel Ekipmanları Fuarı'nda yangına dayanıklı malzemeler sergilendi
        Antalya'da gerçekleştirilen SYT Otel Ekipmanları Fuarı'nda, yangına dayanıklı malzemeler ve sistemler de görücüye çıktı.

        Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen fuarda, yaklaşık 70 firma ürünlerini sergiliyor.

        Fuara katılan otel satın alıcıları ve üst düzey yöneticileri, 2026 yılı hazırlıkları kapsamında ürünleri ve malzemeleri inceliyor.

        Fuarda, yangına dayanıklı ahşap, kumaş gibi malzemeler ve sistemler, otel yönetimlerinin dikkatini çekiyor.

        Elektronik kilit sistemler üzerine çalışan bir firmanın yönetim kurulu başkanı Kemal Çivicioğlu, AA muhabirine, otellerde yangın olaylarına karşı tedbirlerin daha da artırıldığını söyledi.

        Otel yönetimlerinin yangına dayanıklı sertifikalı ürünleri kullanmaları gerektiğini belirten Çivicioğlu, kendilerinin de 68 dakika yangına dayanıklı sertifikası bulunan kartlı kilit üretimiyle sektöre hizmet verdiğini kaydetti.

        Kartlı kilit sisteminin dumanı içeriye geçirmediğini ifade eden Çivicioğlu, "Yangın olaylarında insanların yanarak değil, daha çok dumandan zehirlenerek öldüklerine şahit oluyoruz. Biz de duman geçişini geciktirici özelliğe sahip kilit sistemleri üzerinde çalışıyoruz. Maksimum 1,5 saate kadar dumanı geçirmeyen bir sistem." diye konuştu.

        Cam sistemleri üreten firmanın yönetim kurulu başkanı Fazıl Çivicioğlu da otel cam sistemleri, korkuluklar, ayna üzerine çalıştıklarını söyledi.

        Türkiye ve yurt dışında 5 yıldızlı otellere proje hazırladıklarını anlatan Çivicioğlu, bu tür fuarların da alıcı ile satıcının buluşması açısından önemli olduğunu vurguladı.

        Ticaret hareketliliğin oluşmasında fuarların önemli rol oynadığını dile getiren Çivicioğlu, otel yönetimlerinin uygulamaları ve ürünün kalitesini görerek sipariş verdiklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

