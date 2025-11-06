Antalya'da silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçak silah ve uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında belirlenen 17 adrese düzenlenen operasyonda ruhsatsız 2 pompalı tüfek, 2 av tüfeği, 7 tabanca, 172 fişek, 35 dolu kartuş, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve kesici alet ele geçirildi.
Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
