        Kaş Kaymakamı ilçedeki mahalleleri ziyaret etti

        Kaş Kaymakamı ilçedeki mahalleleri ziyaret etti

        Kaş Kaymakamı Tevfik Kumbasar, ilçedeki bazı mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

        06.11.2025 - 13:58
        Kaş Kaymakamı ilçedeki mahalleleri ziyaret etti
        Kaş Kaymakamı Tevfik Kumbasar, ilçedeki bazı mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaymakam Kumbasar, Aköru, Sinneli, Çataloluk ve Uğrar mahallelerini ziyaret ederek bölgede yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Ziyaretlerde mahalle sakinlerinin talep ve önerini dinleyen Kumbasar, mahallelerin ihtiyaçları ve yapılan hizmetlerle ilgili sohbet etti.

        Kumbasar, mahalle ziyaretlerinin kamu hizmetlerinin yerinde değerlendirilmesi ve vatandaşlarla daha güçlü bir iletişim kurulması açısından önemli olduğunu vurguladı.

